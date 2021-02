Tovo San Giacomo, messa in sicurezza del territorio: interventi in via Ferrari e via Orta

" Prosegue l’attività dell’amministrazione comunale per la messa in sicurezza del territorio ed in ottica di prevenzione: nelle due foto allegate, altrettanti lavori in procinto di essere conclusi ". Così, sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo.

"La prima è la nuova griglia in via Ferrari che ha il compito di alleggerire il carico d’acqua piovana che scende verso via Briffi - aggiunge Oddo - La seconda fotografia invece ritrae l’intervento in corso in via Orra che devia il flusso d’acqua proveniente da monte nel vicino canale di scolo. Questi lavori puntuali, programmati dall’ufficio tecnico comunale coordinati dall’assessore Luciano Cesio, proseguiranno anche in altre zone del territorio comunale".