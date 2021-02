Illuminazione notturna dell’isola Gallinara: mistero svelato, solo in parte (FOTO)

Mistero sull’isola svelato solo in parte. Dal Palazzo Civico fanno sapere che la natura di questa illuminazione altro non è che un test in preparazione di un grande evento in programma questa estate.

“Siamo certi che, visti già i riscontri ricevuti sui social per la prova tecnica, l’evento che stiamo pensando di realizzare avrà una grande risonanza mediatica. “L'isola che non c è”, ma che tutti da bambini abbiamo immaginato, in una notte d’estate si potrà ammirare risplendere nel mare di Albenga”.

Dall’ufficio turismo chiariscono inoltre che, una volta che sarà presentato il progetto sul quale si sta lavorando, parallelamente partirà anche la ricerca di un partner, un main sponsor, per sostenere l’iniziativa. Non resta che “rimanere collegati” per saperne di più.