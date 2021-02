Savona, mancano ginecologi all'ospedale San Paolo: via ad un avviso pubblico per 4 incarichi

Mancano 7 ginecologi nelle strutture complesse di Ginecologia e Ostetricia e l'Asl2 pubblica un nuovo avviso pubblico per il conferimento di 4 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per i ruoli vacanti.

L'azienda sanitaria savonese, lo scorso anno, a maggio, luglio e dicembre, nel tentativo di porre rimedio alla grave carenza di specialisti ginecologi aveva già bandito tre selezioni di avviso pubblico ma le stesse non avevano portato a nessun risultato, se non per l'assunzione di un medico specializzando per un mese e mezzo.

Ad agosto e dicembre inoltre era stata richiesta un'urgente collaborazione ad altre aziende ligure e piemontesi senza ottenere esiti positivi.

L'incarico durerebbe un anno e i ginecologi dovranno svolgere almeno due guardie settimanali di dodici ore, per un compenso lordo di 60 euro l'ora.

"Per favorire la più ampia ricerca di specialisti ginecologi, Asl 2 sta profondendo tutto l’impegno possibile - avevano scritto dall'Asl2-, anche per garantire la riapertura del punto nascita del Santa Corona, attraverso l’indizione di numerose procedure selettive emanate appositamente con urgenza e con la massima semplificazione, con il supporto di Alisa, delle Aziende del servizio sanitario regionale e alle Asl del Piemonte, per l’invio temporaneo di tali risorse".