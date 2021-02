"A Savona costretti alla sosta selvaggia: ma senza servizi alternativi, quale altra soluzione?"

Riceviamo e pubblichiamo questa testimonianza da una nostra lettrice, la signora Elisabetta,

"Ieri sera verso l'ora di cena mi trovavo nei pressi di via Istria, avrei voluto trovare un parcheggio 'normale' ma ciò non è avvenuto. Ho girato per più di 40 minuti in lungo e in largo ma posti che non ostruissero il passaggio o che non fossero in divieto non ne ho trovati. Alla fine, esausta, mi sono trovata nella condizione di dover parcheggiare sulle strisce credendo che quello fosse il male minore poiché non mi sembrava di dare fastidio alla circolazione o di ostruire passaggi carrai.

Poco dopo il mio parcheggio, una pattuglia di vigili urbani è passata in zona (forse perché nello stesso momento c'era stato un incidente lì vicino) e hanno fatto come la legge richiede: la multa alla mia auto.

Nella teoria i vigili sono nel giusto e io sono nel torto ma mi chiedo: quale alternativa avrei avuto? Parcheggiare a più di 1 km di distanza distanza e percorrere le strade della città sola?

Secondo me se la città è in torto fin dall'inizio non offrendo un'alternativa valida ai cittadini non può permettersi di essere nel giusto quando richiede di applicare la legge.

O Savona mi offre un parcheggio nelle vicinanze, o un autobus frequente o maggiore sicurezza per le strade, sennò non credo che possa permettersi di applicare la legge solo quando fa comodo.

A mio parere, se non ci sono alternative offerte dalla città, bisognerebbe chiudere un occhio da entrambe le parti: i cittadini da un lato accettano questa condizione di estenuante parcheggio selvaggio e vigili e le istituzioni fanno altrettanto".