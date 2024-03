Varazze, accusa un malore e si accascia a terra: salvato da Croce Rossa e personale del 118

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Domenica scorsa ero in centro a Varazze e sono stata testimone di una scena drammatica. Una persona ancora giovane si è accasciata violentemente a terra".

"Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto i militi della Croce Rossa di Varazze che hanno iniziato le manovre di rianimazione, raggiunti in poco tempo dal medico e dall'infermiera del 118 a bordo dell'automedica che hanno fatto di tutto per strappare quell'uomo da morte certa".

"Ai militi possa arrivare il mio ringraziamento, per sacrificare parte del loro tempo libero e dedicarlo a un servizio così prezioso. Per quanto riguarda i professionisti del 118 intervenuti, non trovo parole per descrivere l'esemplare professionalità che hanno dimostrato e la calma che hanno trasmesso in quei tragici momenti. Un sentito grazie da una 'cittadina qualunque'".