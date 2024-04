Tunnel a Capo Noli, alcune precisazioni da parte della segreteria WWF Savona

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero della segreteria WWF Savona in merito al progetto del tunnel a Capo Noli, argomento affrontato sulle pagine del nostro quotidiano online lo scorso 4 aprile (leggi QUI):

"Abbiamo letto con stupore alcune inesattezze e dimenticanze contenute nell’articolo sul tunnel di capo Noli da voi pubblicato il 4 aprile.

La più macroscopica, fra le inesattezze, sarebbe sufficiente a rendere inutile e privo di senso qualsiasi ripescaggio del progetto in questione: facciamo notare ancora una volta che tutte e tre le frane avvenute nel mese di Marzo 2024 - quelle che hanno ridato voce ai fautori del tunnel hanno interessato tratti di strada non coperti dal tracciato del progetto in galleria.

Per spiegarci meglio: se anche fosse già stato realizzato il tunnel, l’Aurelia sarebbe stata chiusa ugualmente. E questa non è di certo una novità, visto che gli episodi più pericolosi - dal disastro ferroviario del dicembre 1949 alla tragedia sfiorata con la frana del 10 agosto 2013 - si sono sempre verificati in località Malpasso, vale a dire in un tratto di strada fuori dal tracciato previsto dal progetto.

Leggiamo poi, e la annoveriamo fra le dimenticanze, che il sindaco di Finale “non ha mai nutrito perplessità” sull’opera. Ma se così fosse ci chiediamo come mai lo stesso consiglio comunale di Finale, con egli sindaco, il 9 aprile 2019 deliberava all’unanimità il ritiro della proposta di approvazione della convenzione con ANAS che avrebbe consentito di realizzarlo.

Stessa cosa peraltro fatta in data precedente dal consiglio comunale di Noli.

Che dire infine delle dichiarazioni del sindaco di Noli che, per dare soluzione al difficile problema del tratto di strada dismesso, avanza l’ipotesi di un intervento di “altri enti, o anche dei privati “ riprese senza alcun commento ed approfondimento come fosse la cosa più naturale del mondo.

Si parla veramente di concessione a privati per gestire la strada panoramica e/o l'intero promontorio di Capo Noli? O di che cos'altro?".