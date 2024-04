Savona, illuminazione pubblica non funzionante via SS. Pietro e Paolo. Una cittadina: "Ho fatto molteplici segnalazioni, ma finora nessuno è intervenuto"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Con la famiglia di mia figlia vivo spesso in via SS. Pietro e Paolo e noto il sempre più totale abbandono della periferia per quanto attiene i semplici servizi pubblici di illuminazione, pulizia e mantenimento della strada.

"Da oltre un mese ho fatto molteplici segnalazioni (sia ai vigili urbani che al competente ufficio del comune di Savona) relative ad alcuni pali della luce con lampadine non funzionanti, ma ad oggi nessuno è intervenuto.

"Sottolineo che si tratta di una stretta via vicinale che risulta anche molto frequentata da pedoni (in via Canaiella si trova una comunità di accoglienza di molti profughi) anche in orario notturno e quindi si innesca una problematica di sicurezza.

"Ringrazio Lei, direttore, per lo spazio e la disponibilità riservata, nella speranza di un sollecito intervento delle competenti autorità che pare non ritengano degne di attenzione le più semplici segnalazioni offerte da una cittadina savonese che ha sempre pensato che la collaborazione civica sia un dovere...".