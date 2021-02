400 anni del Collegio Calasanziano, De Vecchi (sindaco Carcare): "Un traguardo che ci rende orgogliosi"

1621-2021: cade quest'anno il 400° anniversario della fondazione del Collegio Calasanziano. Sull'argomento è intervenuto il sindaco di Carcare Christian De Vecchi: " Celebrare la ricorrenza della fondazione di un monumento architettonico e formativo sarà un traguardo di orgoglio per la nostra comunità cittadina".

"Quattrocento anni fa la storia non transitò casualmente per Carcare, il luogo scelto dal Calasanzio aveva una strategica valenza politica, religiosa, economica, di conseguenza militare e non da ultimo formativa" aggiunge il primo cittadino.

"La fondazione delle Scuole Popolari Calasanziane, con l'intercessione dei fratelli Castellano, avvenne nel giugno del 1621, da allora il 'Collegio', come sono abituati a chiamarlo i carcaresi, sopravvisse, nel tempo a guerre, rivoluzioni, riforme e riformatori" conclude De Vecchi.