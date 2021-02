Covid19: torna a calare il rapporto tamponi-positivi. In discesa anche attualmente positivi e ospedalizzati nel savonese

Torna a calare, quest’oggi il rapporto tra tamponi e positivi nella nostra regione. A fronte di 3.794 tamponi molecolari (a cui si aggiungono anche i 1.734 antigenici rapidi) si sono riscontrati 238 nuovi positivi, uno ogni 14,94 pari al 6,27%.

Nonostante il rapporto sia calato, purtroppo oggi risale decisamente il numero nella nostra provincia con 48 nuovi positivi, nell'imperiese 73, in provincia di Genova 96, e a Spezia 18. Sono 3 i nuovi positivi non riconducibili alla residenza in Liguria.

Sono 12 i morti segnalati per Covid, (6 che però risalgono al mese di novembre e gli altri negli ultimi giorni), nessuno nella nostra provincia.

Tamponi processati con test molecolare: 825.622 (+3.795)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 44.160 (+1.734)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 70.055 (+238)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.361 (-48)

Casi per provincia di residenza

Imperia 929 (-25)

Savona 1.107 (-9)

Genova 2.302 (+18)

La Spezia 761 (-33)

Residenti fuori regione o estero 107 (+2)

Altro o in fase di verifica 155 (-1)

Totale 5.361 (-48)

Ospedalizzati: 694 (-2); 64 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 111 (-); 8 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 93 (-8); 10 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 171 (-); 23 (-) in terapia intensiva

Galliera 60 (+2); nessuno in terapia intensiva

Gaslini - 6 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 71 (+1); 6 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 41 (-); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 141 (+3); 8 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.691 (-179)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 61.323 (+274)

Deceduti: 3.371 (+12)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.965 (+97)

Asl 2 - 907 (+75)

Asl 3 - 1.110 (+54)

Asl 4 - 399 (-22)

Asl 5 - 975 (+60)

Totale 5.356 (+264)

Dati vaccinazioni 2/2/2021 ore 16

Consegnati: 79.240

Somministrati: 63.247

Percentuale: 80%

Asl 1 - 8.410 dosi effettuate; 2.991 richiami; 390 oggi

Asl 2 - 11.032 dosi effettuate; 3.357 richiami; 546 oggi

Asl 3 - 15.182 dosi effettuate; 4.006 richiami; 794 oggi

Asl 4 - 6.475 dosi effettuate; 2.346 richiami; 416 oggi

Asl 5 - 6.573 dosi effettuate; 2.352 richiami; 0 oggi

Galliera - 1.902 dosi effettuate; 439 richiami; 108 oggi

Gaslini - 3.148 dosi effettuate; 909 richiami; 150 oggi

San Martino - 6.864 dosi effettuate; 2.740 richiami; 353 oggi

O.E.I. - 827 dosi effettuate; 315 richiami; 77 oggi

Totale dosi effettuate - 60.413; 19.455 richiami; 2.834 oggi