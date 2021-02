Interventi di chirurgia plastica irregolari al Santa Corona: un patteggiamento e diverse assoluzioni

Ha patteggiato 1 anno e 300 euro di multa Manlio Ottonello (per un capo d'imputazione, assolto per gli altri), per gli altri imputati invece, che hanno deciso di sottoporsi al rito abbreviato, è stata emessa sentenza di non dover procedere perché il fatto non sussiste, archiviazione o perché i medici hanno risarcito la Asl2 che si era costituita come parte offesa.

Quest'oggi in Tribunale a Savona il gup Alessia Ceccardi si è espressa in merito all'inchiesta sul reparto di chirurgia estetica dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nel marzo del 2017 su indagini della guardia di finanza disposte dal Pm Ubaldo Pelosi erano finiti nei guai quattro dottori del reparto di chirurgia plastica maxillo-facciale: Mauro Ferraro, Giuseppe Pizzonia, Paolo Barello e proprio Ottonello, accusati di peculato e falso ideologico finalizzato alla truffa aggravata.

Ad essere coinvolti anche una trentina di pazienti che erano stati accusati di truffa in concorso con i medici.

Nel corso dell’indagine le Fiamme Gialle della tenenza di Finale Ligure avevano acquisito centinaia di cartelle e gli accertamenti erano legati ad alcuni interventi di chirurgia estetica che secondo gli inquirenti, sarebbero stati, successivamente, fatti considerare come interventi oncologici.

Di fronte a diverse perizie era stato riscontrato infatti che alcuni interventi erano stati considerati puramente estetici e quindi non potevano essere a carico del sistema sanitario nazionale.

Una delle pazienti coinvolte L.B., 40 anni, con un'anamnesi familiari di tumore maligno del seno, aveva subito un intervento di sostituzione delle protesi mammarie che si erano rotte dopo un precedente intervento del 2009 e poi il successivo di sostituzione del 2014. Attraverso una perizia è stato convinto il perito del Tribunale che l'intervento aveva finalità terapeutica e non estetica e quindi era legittimamente erogabile dal servizio sanitario nazionale e di conseguenza la Gup aveva disposto il non doversi procedere perché il fatto non sussiste.

"Sono molto soddisfatto che la mia cliente, ovviamente insieme ad altre donne, sia stata scagionata perché il fatto non sussiste, dopo 6 anni in cui, a un evidente disagio di natura medica, si era sommato quello di trovarsi sotto indagine e poi imputata di un'accusa fastidiosa come quella di truffa con tutte le conseguenze, anche professionali, del caso. Sicuramente tutto ciò poteva essere evitato se già dalla fase delle indagini preliminari si fosse osservata con maggiore rispetto e attenzione la storia clinica della mia cliente: rispetto e attenzione che avrebbero consentito di stralciare da tempo la sua posizione, ma oggi evitiamo le polemiche e festeggiamo l'assoluzione" ha dichiarato l'avvocato difensore della donna Alessandro Parino.