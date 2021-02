Dai leghisti Brunetto e Rixi solidarietà all'infettivologo Bassetti per le minacce ricevute

Gli esponenti della Lega Brunello Brunetto ed Edoardo Rixi esprimono solidarietà al medico infettivologo Matteo Bassetti dopo le minacce ricevute.

"La Lega si stringe intorno al professor Bassetti vittima dei soliti conigli da tastiera. Sull'escalation di insulti e minacce che riceve sui social fino alle minacce di morte, ci auguriamo che possano intervenire immediatamente le forze dell'ordine. Un comportamento oltraggioso e inqualificabile messo in atto da presunti 'no vax'. Il professor Bassetti è un dirigente sanitario ultra qualificato che all'ignoranza di pochi oscurantisti contrappone la scienza e la preparazione per aiutare tutti noi a uscire al più presto da questa drammatica pandemia. Un lavoro che speriamo possa procedere nel modo più rapido possibile". Lo ha scritto in una nota il deputato Edoardo Rixi, commissionario regionale Lega Liguria.

E alle parole di Rixi fanno eco quelle del consigliere regionale Brunello Brunetto: “Come medico e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale, anche a nome del gruppo regionale della Lega, esprimo massima solidarietà al collega, prof. Matteo Bassetti, per gli insulti e le minacce di morte ricevute sui social network. L’odio e la violenza non dovrebbero mai trovare spazio. Oltretutto le motivazioni dei pesanti attacchi ricevuti sono davvero paradossali. L’unica difesa contro il virus è la vaccinazione”.