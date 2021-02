"Abilità al plurale", 15 milioni per 43 progetti di inclusione. Cavo: "Misura che garantisce un sostegno rilevante alle fragilità e all'inclusione sociale"

Pubblicati gli esiti della selezione per l'avviso "Abilità al plurale 2": tutte le risorse disponibili sono state assegnate a 43 progetti sulle due linee di intervento, per un totale di 15 milioni.

"Una misura importante per tutto il mondo del sociale e della formazione, per le associazioni e tutti i soggetti che hanno partecipato - ha detto l'assessore alle politiche sociali Ilaria Cavo - Sono progetti integrati di orientamento, formazione, accompagnamento al mondo del lavoro e di integrazione sociale. È stato adottato un criterio di distribuzione territoriale ed è stata data una specifica attenzione alle iniziative che includono tramite sport e cultura, anche in modo integrato. Nel complesso, la misura garantisce un sostegno rilevante alle fragilità e all'inclusione sociale (che rappresentano la vera sfida di questo momento) sia per le risorse impegnate sia per la varietà di realtà interessate. Il covid (e l'impossibilità per la commissione di riunirsi nel lockdown e di maneggiare materiale cartaceo) ha rallentato la stesura e l'elaborazione di questa graduatoria, ma la garanzia di pubblicare gli esiti della valutazione della commissione entro questa settimana è stata mantenuta e la flessibilità dell'era covid sarà garantita anche ai progetti che, presentati prima del bando (aperto e chiuso per la presentazione delle domande prima dell'emergenza) potranno essere adattati alle nuove esigenze emerse".