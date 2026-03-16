Savona, incontro pubblico sulle “ragioni del No” alla riforma: appuntamento ai Giardini Serenella

Un incontro pubblico per discutere degli effetti della riforma istituzionale sull’equilibrio dei poteri. È quello in programma oggi, lunedì 16 marzo alle 17.30 , ai Giardini Serenella, con un’iniziativa dal titolo “Le ragioni del No: gli effetti della riforma sull’equilibrio dei poteri”.

L’evento vuole offrire un momento di confronto pubblico sui contenuti della riforma e sulle possibili conseguenze per il sistema istituzionale italiano e per il funzionamento della democrazia.

Ad aprire l’incontro saranno Marco Ravera e Giulia L’Acqua. Interverranno poi Fiorenza Giorgi, Andrea Pasa, Mario Noberasco, Alberto Delfino, Franco Astengo e Jan Casella. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Gabriella Branca.

L’iniziativa è sostenuta da varie organizzazioni politiche e associative, tra cui Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, ANPI, Europa Verde e Alleanza Verdi e Sinistra, insieme ad altri comitati locali impegnati nella campagna per il “No”.