Claudio Cavallo sceglie Futuro Nazionale di Vannacci: “Il mio cuore batte a destra da sempre”

Una nuova tessera politica e un ritorno alle radici ideali che rivendica da oltre mezzo secolo. Claudio Cavallo entra nelle fila di Futuro Nazionale, il movimento fondato dall’ex generale ed europarlamentare Roberto Vannacci dopo la rottura con la Lega. Una scelta che per l’ex coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia non rappresenta una svolta improvvisa, ma il naturale approdo di un percorso politico iniziato negli anni Settanta.

“Sono e sarò sempre dove mi porta il cuore e il mio cuore batte a destra da sempre”, afferma Cavallo spiegando le ragioni della sua adesione. Nel suo racconto pesa soprattutto l’esperienza maturata negli anni nella politica locale e nazionale. “Purtroppo - dice - lungo la strada ho visto tante persone scendere a compromessi per raggiungere posizioni o per perseguire interessi personali e sono orgoglioso di poter affermare che, grazie al mio lavoro professionale, non ho dovuto mai chiedere nulla per me ma ho sempre agito coerentemente ai miei valori”.

Il percorso politico di Cavallo affonda le radici nel 1974, quando a sedici anni si iscrisse al Fronte della Gioventù del Movimento sociale italiano. “In questi 52 anni – ricorda - ho sempre militato nelle formazioni di destra che meglio rappresentavano i miei valori personali e non negoziabili”. Oggi, spiega, si riconosce pienamente nel progetto politico legato a Roberto Vannacci. “Mi riconosco nella destra vera di Futuro Nazionale, la destra VITALE: V di virtù, I di identità, T di tradizioni, A di amore, L di libertà, E di eccellenza ed entusiasmo”.

Un legame, sottolinea, nato prima ancora della nascita del partito. Infatti la sua tessera di iscrizione al comitato ‘Il mondo al contrario’ risale alla fondazione del 2024 e "quando il generale Roberto Vannacci ha deciso di fondare un partito ispirato a quei valori mi sono messo subito al lavoro per dare il mio contributo. Mi piace condividere la vita politica con donne e uomini di sana destra e per questo, senza pretendere nulla come sempre, metto la mia modesta esperienza di oltre cinquant’anni di politica a disposizione di chi vorrà aderire al progetto”.

Parallelamente, Cavallo rivendica la continuità del proprio impegno amministrativo, come amministratore al sesto mandato da sindaco di Stellanello. “Continuerò ad amministrare come sempre, rispondendo solo ai miei cittadini e operando per migliorare la qualità della vita sul territorio”.

La nuova scelta politica arriva dopo la rottura con Fratelli d’Italia maturata la scorsa estate, quando Cavallo aveva lasciato la guida provinciale del partito parlando apertamente di un clima diventato insostenibile. All’epoca aveva denunciato la presenza di “alcune persone con scarsissimo peso elettorale” che, a suo giudizio, stavano danneggiando il partito.

Oggi, quel capitolo è chiuso e lo sguardo è rivolto al futuro. Con Futuro Nazionale, Cavallo rilancia il suo impegno politico partendo da un progetto che, sostiene, “interpreta i valori nei quali ho sempre creduto”.