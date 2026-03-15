Referendum giustizia, a Pietra Ligure un incontro pubblico organizzato dal Gruppo Consiliare Indipendente

Un momento di informazione e confronto aperto alla cittadinanza in vista del prossimo referendum costituzionale. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico organizzato dal Gruppo Consiliare Indipendente di Pietra Ligure, in programma mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 18 presso la Sala del Consiglio Comunale.

L’appuntamento sarà dedicato all’approfondimento del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo 2026, con un’analisi delle diverse posizioni in campo. Il titolo dell’incontro, “Le ragioni del Sì e quelle del No”, sottolinea proprio la volontà di offrire ai cittadini un quadro il più possibile completo e pluralistico del dibattito.

Secondo gli organizzatori, il voto su una modifica della Costituzione non dovrebbe essere interpretato come una scelta di schieramento politico. "Votare al referendum sulla Costituzione non è di 'sinistra' o di 'destra', ma deve essere una scelta consapevole da approfondire e prendere con la propria testa", si legge nella presentazione dell’iniziativa.

Relatore della serata sarà il consiglieri Mario Carrara. L’incontro sarà introdotto dal consigliere Daniele Negro. La partecipazione è aperta al pubblico.