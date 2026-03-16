Savona, prosegue nelle vie della città l'informazione sul referendum col gazebo di Forza Italia

Savona risponde presente all'ultimo dei gazebo organizzati da Forza Italia in questo mese nel cuore della città, in vista del Referendum sulla Giustizia del prossimo 22 e 23 marzo.

Stamani, nelle vie del capoluogo, erano presenti il responsabile provinciale dei Seniores Paolo Pipitone, la coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Camilla Ciccarelli e Valeria Calcagno, responsabile cittadina del Comitato per il Sì e commissario forzista di Spotorno.

"È stata una mattinata preziosa di confronto diretto con i cittadini sulla separazione delle carriere e sul futuro del nostro sistema giudiziario. L'informazione è il presupposto fondamentale per arrivare al voto con piena consapevolezza. Grazie a tutti coloro che si sono fermati per dialogare: siamo pronti per questo appuntamento elettorale così importante per la modernizzazione della nostra Giustizia" commentano dal partito.