Borgio, si completa l'opera di difesa del litorale con secche e ripascimento (FOTO)

Il programma realizzato è stato attuato per oltre due terzi e al momento è in esecuzione la terza secca lato ovest, con relativo ripascimento per un quantitativo pari a 13.500/15.000 mc di materiale sabbioso/ghiaioso. I lavori attualmente in corso, che mirano a rallentare e limitare i movimenti erosivi, sono stati consegnati lo scorso 3 dicembre e termineranno, condizioni marine permettendo, entro il mese di marzo. L'importo complessivo dell'opera è di 1 milione 175 mila euro ed è compreso nel piano di investimenti a valere sulle risorse regionali per i danni della mareggiata del 2018.