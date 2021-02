"Stop alla caccia sull'altopiano delle Manie e a Capo Noli": online una petizione

"Stop alla caccia sull'altopiano delle Manie e sul promontorio di Capo Noli". Arriva dal "Noli Social Club" la petizione online, lanciata sulla piattaforma change.org, per fermare questa pratica ampiamente diffusa nel territorio ligure, sovente causa di accesi dibattiti tra chi è a favore e chi invece è contrario.

Un tema in passato già affiancato al tentativo, poi strozzato, di istituire un "parco regionale del Finalese", da molti visto come punto fondamentale per valorizzare l'offerta turistica di un territorio tra i più frequentati della nostra regione per gli amanti di trekking, mountain bike, arrampicata e addirittura del volo.

Su queste premesse si basa la proposta dell'associazione per chiedere all'assessorato regionale all'Ambiente "lo spostamento, per quanto possibile, dell'attività di caccia in aree diverse" in quanto di difficile convivenza fra le due realtà, quella turistica e quella venatoria per l'appunto, "essendo un pericolo per l'incolumità" dei non cacciatori e un "rischio" per una "realtà economicamente importante per questo territorio".