Vado, 500mila euro per gli asfalti e la sicurezza stradale

Sono stati appaltati i lavori di manutenzione dei piani viari finanziati nel 2020 del comune di Vado.

Gli interventi per una cifra complessiva di 500mila euro andrebbero a risanare alcune zone come via Tommaseo, via Bertola, via Piave e alcuni tratti nelle frazioni.

"Un'intervento che chiude il cerchio sulle vie principali per quanto riguarda le asfaltature. Negli ultimi tre anni abbiamo impegnato circa 1,8 milioni in asfalti e quindi sicurezza stradale, impegno importante quindi sotto il profilo finanziario ma soprattutto per la sicurezza" dice il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.