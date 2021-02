Coronavirus, in Liguria 257 nuovi positivi: 59 nel savonese

Situazione coronavirus in Liguria: oggi sono 257 i nuovi positivi nella nostra regione, a fronte di 4.039 tamponi molecolari (oltre ai 2.201 tamponi antigenici rapidi) effettuati nelle ultime 24 ore, uno ogni 15,71 pari al 6,36%.

I nuovi positivi nella nostra provincia sono 59. Nell'imperiese sono stati 90, a Genova 82 e a Spezia 26. Nessuno tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 10 i morti (registrati tra il primo e l'8 febbraio), tre all'ospedale San Paolo di Savona: si tratta di una donna di 87 anni deceduta il 6 febbraio, di una donna di 75 anni deceduta il 7 febbraio e di un uomo di 84 anni deceduto l'8 febbraio.

I DATI REGIONALI