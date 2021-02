Giornata del Ricordo, anche Varazze commemora le foibe e l’esodo degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia

La Città di Varazze celebra anche quest’anno il 10 Febbraio, anniversario della Giornata del Ricordo per commemorare le foibe e l’esodo degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia.

A differenza degli altri anni in cui la celebrazione era in presenza, quest’anno, a causa della pandemia, si limita a una breve riflessione. Intervengono il Vicesindaco Luigi Pierfederici e l’Assessore alla Cultura Maria Angela Calcagno: “I drammatici avvenimenti delle foibe formano parte integrante della nostra vicenda nazionale e devono essere radicati nella nostra memoria, ricordati e spiegati alle nuove generazioni. Le tragedie del passato non si devono ripetere. L’Italia, ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel nome della democrazia e grazie anche al contributo ed al lavoro degli esuli istriani, friulani e dalmati, ha lasciato alle spalle odi e rancori ed ha deciso di costruire il proprio futuro nella collaborazione fra i popoli basata sulla fiducia, sulla libertà, sulla comprensione”.

Nelle scuole di Varazze sarà osservato un minuto di silenzio, come nel Giorno della Memoria.