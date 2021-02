Coronavirus: 364 nuovi casi in Liguria, 69 nel savonese. In parità il bilancio degli attualmente positivi

Sono 364 i nuovi positivi al Coronavirus nella nostra regione secondo il bollettino diramato da Alisa. Torna quindi a crescere, rispetto a ieri, la percentuale di positività rispetto al numero di tamponi molecolari analizzati (4.718): 7,7%, ovvero uno ogni 12,98. Inoltre a questi si vanno ad aggiungere 2.432 tamponi rapidi antigenici.

I nuovi positivi nella nostra provincia sono 69. Nell'imperiese sono stati 90, a Genova 157 e a Spezia 44, oltre a 4 positività relative a non residenti in Liguria.

Sono riportati 7 i morti (registrati tra il 30 dicembre e quest'oggi), nessuno dei quali nelle strutture di Asl 2.

I DATI REGIONALI