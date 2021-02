Nuove restrizioni in arrivo in Liguria? Toti: "Servirà attendere ancora 24 o 36 ore"

"Stiamo valutando alcune misure per restringere la circolazione del virus. È possibile che nelle prossime ore si proceda con una delibera: non l'abbiamo fatto oggi perché stiamo aspettando domani il bollettino settimanale dell'Istituto superiore di sanità" Ad affermarlo nel consueto punto serale sulla situazione Covid in regione è stato il presidente Giovanni Toti, commentando i dati stazionari riportati nel bollettino odierno.

Osservato speciale l'estremo ponente, in un'area compresa tra Ventimiglia e Sanremo all'incirca, "che risente della vicinanza con la Provenza, attualmente una delle aree più colpite in assoluto".

E non si sbilancia nemmeno sulla futura collocazione della Liguria all'interno della fascia di rischio gialla piuttosto che di quella arancione il governatore: "Ritengo sarà ancora fascia gialla, ma voglio vedere l'analisi dell'ISS per capire se e dove saranno necessarie eventuali misure restrittive. Non le prendiamo a cuor leggero: stiamo monitorando in tempo reale i dati della provincia di Imperia per capire cosa fare. Nelle prossime 24-36 ore si potranno prendere decisioni".

"Sono arrivate altre forniture di vaccini - ha aggiunto - e le dosi somministrate sono l'84% delle dosi consegnate: avevo chiesto di ridurre le scorte e aumentare il ritmo delle vaccinazioni e così è stato. Comincerà domani o dopodomani la vaccinazione, con le dosi Astrazeneca, dei transfrontalieri e dei cittadini fragili delle zone più colpite".