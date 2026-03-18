Sanac, Orlando e Arboscello (Pd): "Segnale incoraggiante le manifestazioni di interesse di Erre trading e Salva"

“Le manifestazioni di interesse che stanno emergendo in queste ore da parte delle società Erre trading e Salva, rappresentano un segnale incoraggiante e dimostrano che esiste ancora attenzione industriale verso gli stabilimenti Sanac. Il fatto che più soggetti abbiano esteso il proprio interesse su diversi siti va nella direzione che abbiamo sempre indicato: evitare ogni ipotesi di spacchettamento e lavorare per una soluzione complessiva e unitaria”. Così i consiglieri regionali PD Andrea Orlando e Roberto Arboscello, commentando le manifestazioni di interesse giunte per Sanac.

“È fondamentale che si vada avanti verso una vendita unica, a un soggetto industriale solido, in grado di garantire continuità produttiva, investimenti e tutela dell’occupazione su tutti i territori coinvolti - proseguono gli esponenti dem - Dividere gli stabilimenti significherebbe indebolire l’azienda e compromettere il suo futuro industriale. L’estensione dei termini al 30 aprile conferma che c’è ancora un po’ di tempo per costruire una soluzione seria, sostenibile e che coinvolga tutti i siti. Proprio per questo chiediamo al Governo e alla Regione la massima attenzione: serve vigilare affinché il percorso in corso non si traduca in operazioni di corto respiro, ma porti a un vero rilancio industriale. Sanac è un asset strategico per la filiera siderurgica e per il sistema produttivo ligure e nazionale”.