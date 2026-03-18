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Politica | 18 marzo 2026, 14:35

Giornata in memoria delle vittime del Covid-19: bandiere a mezz’asta per ricordare cittadini e sanitari

Il Presidente Bucci e l’Assessore Nicolò: “Una pagina drammatica che non va dimenticata. Grazie a chi ha lottato in prima linea"

Giornata in memoria delle vittime del Covid-19: bandiere a mezz’asta per ricordare cittadini e sanitari

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, la Liguria si è unita al ricordo solenne che ha coinvolto l'intero Paese. Le bandiere della Regione, esposte a mezz’asta sulla facciata del Palazzo di Piazza De Ferrari, hanno testimoniato il cordoglio delle istituzioni per le migliaia di vite spezzate dalla pandemia. L'anniversario è stato l'occasione per un duplice messaggio di memoria e riconoscenza da parte dei vertici regionali, volto a mantenere vivo il ricordo del dramma collettivo vissuto a partire dal 2020 e a celebrare la resilienza del sistema sanitario.

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e l’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per sottolineare il valore della giornata: “Oggi rendiamo omaggio a tutte le vittime della pandemia da Covid 19, una pagina drammatica della storia italiana e mondiale che non va dimenticata. In questo giorno di memoria celebriamo anche l’impegno e il sacrificio del personale sanitario ligure e italiano, che con coraggio e dedizione ha lottato in prima linea per far fronte all’emergenza”.

Oltre al ricordo delle vittime, l'Amministrazione ha voluto porre l'accento sul lavoro incessante svolto da medici, infermieri e operatori sociosanitari durante i mesi più bui della crisi. Un impegno che ha rappresentato il pilastro fondamentale per la tenuta sociale e sanitaria della Liguria.


 

Redazione

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