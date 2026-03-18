Referendum, incontro con Andrea Scella e Raffaella Mascarino a Savona

Un’occasione di confronto pubblico prima del silenzio elettorale in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Venerdì 20 marzo alle 17.30, a Savona, alla SMS Fornaci (Giardino Serenella), è in programma un dibattito dedicato al tema della giustizia e al quesito referendario.

All’incontro interverranno il professor e avvocato Andrea Scella, a sostegno del Sì, e la dottoressa Raffaella Mascarino, ex magistrata, per il No. A moderare il confronto sarà il giornalista Nicola Stella.

L’iniziativa, aperta al pubblico, vuole offrire ai cittadini l’opportunità di approfondire i contenuti della consultazione e ascoltare le ragioni delle diverse posizioni prima del voto.