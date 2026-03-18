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Politica | 18 marzo 2026, 16:45

Mioglia, si dimette un altro consigliere: lascia il consiglio Athena Scincaglia

Lo scorso ottobre si era dimesso l'ex capogruppo Claudio Rolandi

Mioglia, si dimette un altro consigliere: lascia il consiglio Athena Scincaglia

Athena Scincaglia non è più una consigliere comunale a Mioglia.

Nel consiglio di ieri il Sindaco Giovanni "Gianpiero" Borreani ha comunicato le dimissioni per motivi personali.

Dopo il passo indietro lo scorso ottobre dell'ex capogruppo Claudio Rolandi un'altra consigliere lascia così il parlamentino miogliese.

Sono 8 i consiglieri quindi che rimangono: il vicesindaco e assessore Silvio Rapetto, l'assessore Luigi (Fabio) Pelizzari, Davide Bertoli, Gianni Bozzolino, Dario Cavanna, Katiuscia Garbarino, Roberto Palermo e Marta Pilotti.

Non essendo presente un'opposizione erano entrati in consiglio comunale tutti i candidati e quindi non sono previste surroghe con subentri. Dovranno essere presenti ad ogni sedute almeno 6 consiglieri.

Luciano Parodi

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