Covid, Silver Vaccine Day in Liguria: chi può farlo e come si prenota

Tutto pronto in Liguria per la fase 2 della campagna vaccinale, con cui saranno vaccinati oltre 160 mila over 80, la fascia più colpita dal virus. Il presidente della Regione Giovanni Toti illustra le modalità.

"Partiremo dal ‪12 febbraio‬ con il Silver Vaccine Day rivolto ad un campione simbolico di over 80 (estratti casualmente dall’anagrafe sanitaria con chiamata attiva) e proseguiremo dal ‪16 febbraio con tutti gli altri‬" spiega il governatore.

"Per effettuare la prenotazione in tutti i casi è necessario avere sotto mano la propria tessera sanitaria, con anche il proprio codice fiscale: - prenotovaccino.regione.liguria.it - attraverso pc o tablet o smarphone sarà possibile prenotare a partire dalle ore ‪23.00 del 15 febbraio‬ collegandosi al sito; numero verde ‪800 938818‬ - Sarà possibile prenotare attraverso il call center dalle ore ‪6.00 del 16 febbraio‬. Saranno operativi fino a 120 operatori in contemporanea; sportelli CUP/sportelli Asl e aziende ospedaliere – La prenotazione sarà possibile a seconda degli orari di apertura delle diverse sedi (indicati sui siti delle singole aziende sanitarie e ospedaliere); sarà possibile prenotare il vaccino anche attraverso i medici di medicina generale e le farmacie, con cui sono in fase di formalizzazione specifici accordi, anche in relazione alla somministrazione del vaccino Astrazeneca alla popolazione target individuata a livello nazionale (under 55 anni)".

"Non devono effettuare la prenotazione gli over 80 dimessi dagli ospedali per patologie diverse dal Covid; gli over 80 in possesso dei requisiti per la vaccinazione al domicilio, che saranno contattati direttamente dalla Asl di appartenenza; gli over 80 residenti nei comuni fino a 5mila abitanti, per cui le Asl insieme ai sindaci stanno organizzando giornate mirate di vaccinazione in loco. Tutte le informazioni saranno diffuse dai comuni" conclude Toti.