Corso di Laurea in Fisioterapia al Santa Corona, i sindaci del territorio: "Valorizzazione delle eccellenze priorità di tutti noi"

Nella giornata di ieri il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'Ordine del Giorno che impegna la Giunta a garantire il mantenimento del Corso di Laurea in Fisioterapia presso il Polo Universitario di Pietra Ligure all'Ospedale Santa Corona.

Sull'argomento si sono espressi anche i sindaci di Pietra Ligure, dei Comuni della Val Maremola e di Borgio Verezzi sottolineando "l'importanza riconosciuta del centro e la sua cultura integrata con la storia, con le strutture del Santa Corona e con la realtà territoriale".

"Il dottor Massone bene ha fatto ad attirare l'attenzione su quanto è necessario fare per continuare a beneficiare di questa eccellenza - spiegano i primi cittadini - Le voci di razionalizzazione, pur comprensibili in un contesto odierno, non possono essere condivise in base a una analisi più attenta fatta in chiave strategica. Come sindaci di Pietra Ligure, Val Maremola e Borgio Verezzi siamo lieti delle rassicurazioni giunte da più parti e esprimiamo la nostra totale vicinanza a tutti quanti operano e opereranno in questo settore, certi che la difesa e la valorizzazione delle eccellenze sia una priorità di tutti noi".

"Confermiamo la nostra volontà di seguire con attenzione il percorso e di contribuire, ove necessario, con le nostre esperienze 'dal campo' al suo miglioramento" la chiosa dei sindaci del comprensorio.