Finale, bilancio di quasi un anno di emergenza Covid per la polizia locale: 90 le sanzioni elevate

Tempo di bilanci per il servizio di controllo del rispetto delle normative anti Covid per la polizia locale di Finale.

A richiederlo è stato al consiglio comunale il gruppo "Le Persone al Centro", dopo che nelle scorse settimana la questione era tornata alla ribalta per un episodio di cronaca verificatosi a Finalpia che aveva visto coinvolta un'attività commerciale sanzionata.

"Sin dall'inizio dell'emergenza gli uffici e il personale della polizia locale hanno svolto un ruolo di approfondimento delle regole vigenti sul territorio, fornendo ai cittadini e alle categorie economiche un quadro il più chiaro possibile dei comportamenti da tenere" ha spiegato l'assessore competente, Marilena Rosa.

Le modalità per sciogliere i numerosi dubbi nati in cittadini, privati o esercenti, sono state molteplici: "Sono state evase centinaia di richieste di chiarimenti dei Dl e dei Dpcm su spostamenti, pubblici esercizi, esercizi commerciali, coprifuoco, trasporti e attività sportive oltre a diversi incontri con i rappresentai locali di categoria, la trattazione di istanze pervenute via posta elettronica, per telefono o evase direttamente dagli Agenti durante il servizio in strada".

L'assessore ha ricordato poi come sia stata importante la collaborazione del comando con carabinieri e Guardia di Finanza "nei controlli su strada in più punti del territorio", oltre al servizio di una "pattuglia Covid" dedicata al tema e sganciata da altre attività.

Allo scorso 8 febbraio, per quanto riguarda invece le violazioni contestate, sono state 90 di cui "77 a persone fisiche (7 delle quali al momento con opposizioni davanti al Prefetto) e 13 a carico di attività commerciali in generale per non aver rispettato le normative Covid" ha concluso l'assessore.