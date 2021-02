Finale, domani pomeriggio l'ultimo saluto al presidente della Protezione Civile Giuliano Perissuti

Si svolgerà domani pomeriggio, venerdì 12 febbraio, alle 14.30 presso la basilica di San Giovanni Battista a Finalmarina l'ultimo saluto a Giuliano Perissuti, il 63enne presidente della sezione finalese dell'AIB - Protezione Civile stroncato nella primissima mattinata da un malore.

Non si svolgerà alcuna messa, onde evitare assembramenti e rispettare le normative anti Covid, ma una breve cerimonia di benedizione e saluto per rendere omaggio alla sua figura, stimata e ben voluta da tutti, finalesi e non.

La pandemia però non ridurrà le dimensioni delle dimostrazioni d'affetto nei suoi confronti. La salma partirà dalla sua casa nei pressi del Santuario della Pace ad Albisola Superiore e percorrerà tutta la via Aurelia fino a Finale, per raccogliere lungo il cammino il saluto delle sezioni provinciali del levante savonese.

Giunta a Finale percorrerà il Lungomare Migliorini dove invece stazioneranno i rappresentanti delle protezioni civili ponentine, percorrendo poi via Colombo fino alla chiesa.

Una volta terminata la cerimonia il corpo raggiungerà il tempio crematorio.