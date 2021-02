Furti a Varazze, continuano i raid dei ladri d'appartamento

Proseguono senza sosta i furti in appartamento a Varazze. Dopo l'allarme lanciato in via Recagno, nella giornata di ieri i ladri hanno colpito in via Gaggino nei pressi dell'hotel Palace.

Il comune varazzino è molto spesso soggetto ai raid dei malviventi che approfittando dell'assenza dei proprietari di casa colpiscono principalmente durante il giorno.

Nel periodo natalizio come ogni anno non erano mancati i furti e sui social era stato lanciato l'allarme per la zona di San Domenico (via Nino Bixio - via XXIV aprile).