Savona e San Valentino alle Fornaci, spazio alla proiezione di un disegno di un alunno della Primaria XXV Aprile

"Metti, una sera, San Valentino al Burgu de Furnaxi!". Così l’Associazione Judax Agora’, che opera nel Quartiere Fornaci dal 2008 con finalità lùdico-sociali-ricreative e turistico-culturali collaborando con i commercianti locali, ha pensato di intitolare un’azione pubblicitaria strettamente legata al Centro Storico del Borgo in occasione della Festa Planetaria di San Valentino, Patrono degli Innamorati.

Sabato 13 febbraio, tra le 17 e le 22, sullo splendido Palazzo Liberty delle Margherite di via Saredo civici 38/40 verrà proiettato il disegno preparato da un alunno della Scuola Primaria XXV Aprile nell’ambito del Progetto “FornacInMusica” (in corso di completamento) riferito al musicista Nicolò Paganini, ma casualmente in tema con la serata per la sua modalità di realizzazione: un grande violino coloratissimo sul quale svolazzano dei cuori e la scritta pop "Peace And Love".

Messaggio straordinariamente adatto a un Bel Paese dilaniato dall’emergenza sanitaria/economica/politica/sociale e culturale dovuta alla Pandemia Coronavirus.