Palestre, De Felice (FdI): "Regione al lavoro per dare risposte"

"Esiste un mondo, quello delle palestre e delle associazioni sportive dilettantistiche che è in profonda crisi, a differenza di altre attività, alcuni di loro, hanno subito una chiusura totale" commenta Daniele De Felice, coordinatore di Sub Ambito Fratelli d'Italia.

"Mi rivolgo soprattutto a quei titolari, istruttori e professionisti del settore, che con la speranza di evitare la chiusura, nonostante gli scarsi profitti, hanno speso denaro, per adeguare i loro locali alle normative anti Covid, per poi essere obbligati dal Governo a chiudere ugualmente. Essendo un ex agonista ed assiduo frequentatore di palestre, conosco bene il mondo dello sport, comprendo la rabbia, l'indignazione e lo sconforto generato da queste restrizioni".

"Come coordinatore territoriale di FdI mi sono rivolto all'assessore Regionale allo Sport Simona Ferro, nonché collega di partito, per avere sostegno e informazioni su come poter offrire un piccolo ma valido aiuto a tutte le attività del settore dislocate sul mio territorio di competenza".

"Dopo aver contattato personalmente i vari responsabili, e grazie ad un efficace passaparola, giovedì 11 febbraio alle ore 16.30 alla presenza dell'assessore Simona Ferro, si è svolto l'incontro con una quarantina di rappresentanti delle ASD e SSD operanti sul territorio tra Varazze e Albissola Marina, che interloquendo con l'assessore hanno portato alla luce una serie di problematiche e fatto domande, dove come Regione Liguria, stiamo lavorando per dare risposte, presentando gli strumenti finanziari attualmente istituiti".

"Ringrazio il ristorante Gemma di Celle Ligure per averci concesso la sua area esterna facendoci rispettare tutte le normative anti-Covid e tutti i rappresentanti per la loro partecipazione. Un grazie speciale all'Assessore per la sua immensa disponibilità.