Forza Italia si rafforza a Finale: entrano Guido Viglietti, Gianfranco Pons e Vittorio Bartoli

Forza Italia amplia la propria presenza sul territorio ligure, a Finale Ligure, con l'ingresso di tre esponenti provenienti da "Noi Moderati".

Ad annunciarlo è Angelo Vaccarezza, capogruppo di Forza Italia in Regione, che ha comunicato l'adesione al partito di Guido Viglietti, Gianfranco Pons e dell'ingegner Vittorio Bartoli.

"Oggi sono estremamente felice – ha dichiarato Vaccarezza –. Come ho avuto modo di sottolineare durante il congresso regionale dello scorso 4 luglio, si respira una grande e crescente attenzione nei confronti di questa nuova fase di Forza Italia".

Secondo il capogruppo regionale azzurro, gli ingressi rappresentano un segnale positivo per il percorso di crescita del partito: "Oggi raccogliamo i frutti di questo entusiasmo – ha aggiunto –. Ieri mattina ho avuto il grandissimo piacere di incontrare tre figure di spicco che hanno deciso di sposare il nostro progetto, concludendo la loro esperienza all'interno di Noi Moderati per entrare a far parte della famiglia di Forza Italia".

Viglietti, "una figura di assoluto rilievo" come lo definisce Vaccarezza, è volto noto a Finale, dove per oltre vent'anni è stato protagonista nel settore del turismo e dell'intrattenimento è oggi referente locale della Confederazione dei Centri Liguri per la Tutela dei Diritti del Malato.

Era stato lui ad annunciare nei mesi scorsi di voler lasciare il partito moderato, a causa dell'ingresso nel partito, subito con ruoli apicali, del consigliere comunale Andrea Guzzi e di Gianni Trucco con la nascita di "Moderati per Finale", esprimendo "profondo dissenso e stupore" per i passaggi che avevano portato a tale riassetto.

Pons, legato alla storia commerciale cittadina attraverso la storica profumeria aperta nel 1962, diventata negli anni un punto di riferimento per il territorio. "Un nome storico del tessuto commerciale e sociale finalese", lo ha definito Vaccarezza, sottolineandone "la tradizione, la professionalità e il profondo legame con la città".

A completare il gruppo dei nuovi aderenti l'ingegner Bartoli, imprenditore genovese con un passato politico nell'area liberale e moderata. Bartoli ha ricoperto incarichi nel direttivo del Partito Liberale e successivamente nel Nuovo Centro Destra, prima dell'esperienza in Noi Moderati.

Soddisfazione è stata espressa anche dal segretario provinciale di Forza Italia Luigi Pignocca, che ha parlato di "un passo importante" per il partito: "Sono molto, molto felice di questo ingresso. Viglietti, Pons e Bartoli rappresentano una pagina importante e autorevole della storia e del tessuto locale di Finale Ligure. Questa è solo la prima pagina di un lungo e straordinario libro che scriveremo insieme".

Vaccarezza ha infine rivolto il proprio benvenuto ai nuovi arrivati: "A Guido, Gianfranco e Vittorio va il mio più caloroso benvenuto".