Pietra Ligure, il Consiglio comunale "sblocca" la pratica per l'insediamento del supermercato Lidl

Si sblocca la pratica inerente il nuovo insediamento del supermercato Lidl a Pietra Ligure. Nel corso della seduta di quest'oggi del Consiglio comunale è stata infatti votato all'unanimità il punto all'ordine del giorno utile a rimettere in moto tutta la serie di passaggi amministrativi e progettuali attualmente fermi da tempo.

Dopo l'ok del Consiglio pietrese, la pratica passerà alla Regione per l'approvazione definitiva: i lavori, presumibilmente, scatteranno entro la fine del 2021. La zona che ospiterà l'attività commerciale è quella di viale Riviera.

"A seguito delle consistenti migliorie e delle varianti apportate dalla nostra amministrazione al progetto presentato, il Consiglio comunale ha approvato la pratica inerente all’insediamento della nuova struttura di vendita alimentare e non alimentare della LIDL - ha dichiarato il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – E’ una pratica molto importante che avrà considerevoli ricadute positive per tutta la città. Ci eravamo impegnati a fare il più veloce possibile nello studiare le soluzioni migliori e siamo contenti di aver rispettato quell’impegno, apportando migliorie al progetto ma senza rimettere in discussione le decisioni prese dalla precedente amministrazione".

"Il nuovo supermercato rappresenterà per i cittadini una nuova opportunità di discount, ma di qualità, offrendo la prospettiva di una trentina di nuovi posti di lavoro: per la nostra città, di questi tempi, non è poco" ha commentato il consigliere di minoranza Mario Carrara.