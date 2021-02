Albissola, ripascimento dell'arenile e due isole semi sommerse anti mareggiate: intervento da 1 milione e 700mila euro

1 milione e 700mila euro per mettere in sicurezza e riqualificare il litorale ad Albisola anche grazie alla realizzazione di due isole semisommerse.

Ad Albissola Marina l'amministrazione comunale grazie ad un contributo totale di 2 milioni e 50mila euro ricevuto dalla protezione civile tramite la Regione Liguria per i danni della mareggiata 2018, interverrà per sistemare le spiagge albissolesi e creare una barriera protettiva in caso di violenti mareggiate.

In prima battuta verrà effettuato un ripascimento della spiaggia per creare anche una maggiore profondità dell'arenile, con la sabbia che verrà presa dalla foce del Sansobbia (così facendo il torrente viene anche messo in sicurezza) e in parte tramite sedimenti delle cave.

Poi verranno presi gli scogli della zona della Margonara tramite una chiatta dotata di gru per la realizzazione di due isole semi sommerse.

"Una sarà presente tra i Bagni Sant'Antonio e i Bagni Colombo e l'altra tra i Bagni Sirena e la spiaggia libera davanti al comune" spiega l'assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro. Le isole saranno di 30 metri di lunghezza e 15/20 di larghezza, collocate a 100/120 metri al largo.

"Siamo stati supportati da uno studio matematico sugli effetti sulle correnti da una società di consulenza a livello internazionale" ha proseguito Silvestro.

A conclusione degli interventi verrà effettuata la manutenzione sotto il piede del molo Sant'Antonio danneggiato a seguito della mareggiata, dove gli scogli si erano spostati e verranno ricollocati.