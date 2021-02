Coronavirus: 300 nuovi casi in Liguria, scendono gli ospedalizzati

Sono 300 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.111 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre i 2.389 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 13,7 pari al 7,29%.

Nel dettaglio: nella provincia di Imperia sono 76 i nuovi casi, 56 nel savonese, 115 a Genova e 53 a Spezia. Sono 8 i morti, tutti deceduti tra il 10 e il 13 febbraio.

Gli altri dati sulla diffusione del Covid in Liguria

Tamponi processati con test molecolare: 869.593 (+4.111)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 69.847 (+2.244)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 73.541 (+300)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.812 (- 3)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1060 (+4)

Savona 1.047 (-30)

Genova 2.607 (+17)

La Spezia 806 (-8)

Residenti fuori regione o estero 123 (+3)

Altro o in fase di verifica 169 (+11)

Totale 5.812(-3)

Ospedalizzati: 640 (-14); 56 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 114 (-4); 4 (-3) in terapia intensiva

Asl 2 - 92 (-2); 8 (+2) in terapia intensiva

San Martino - 146 (+2); 22 (-) in terapia intensiva

Galliera - 44 (-4); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 75 (+1); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 49 (-1); 10 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 117 (-6); 4 (+) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.213 (-70)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 64.222 (+295)

Deceduti: 3.507 (+8)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 2.283 (+143)

Asl 2 – 1018 (+77)

Asl 3 - 1.406 (+61)

Asl 4 - 321 (+11)

Asl 5 – 591 (-26)

Totale 5.619(+267)

Dati vaccinazioni 12/2/2021 ore 16

Consegnati: 114.790

Somministrati: 85.194

Percentuale: 74%

Asl 1 - 11.634 dosi effettuate; 5.685 richiami; 210 oggi

Asl 2 - 15.136 dosi effettuate; 6.778 richiami; 372 oggi

Asl 3 - 21.647 dosi effettuate; 9.745 richiami; 168 oggi

Asl 4 - 9.067 dosi effettuate; 4.046 richiami; 36 oggi

Asl 5 - 9.315 dosi effettuate; 4.003 richiami; 318 oggi

Galliera – 2.921 dosi effettuate; 1.389 richiami; 48 oggi

Gaslini - 4.502 dosi effettuate; 2.214 richiami; 0 oggi

San Martino - 8.853 dosi effettuate; 4.092 richiami; 0 oggi

O.E.I. - 967 dosi effettuate; 455 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 84.042; 38.407 richiami; 1.152 oggi