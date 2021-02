Calice, bar e ristoranti chiusi a San Valentino. Il sindaco Comi: "Dopo gli adeguamenti meritavano un rispetto diverso"

Pur non entrando " nel merito delle motivazioni medico scientifiche che hanno portato a tale decisione " perché " la salute di tutti va tutelata, e questo non si discute ", il primo cittadino ha voluto, attraverso la pagina Facebook ufficiale del Comune, rivolgere un pensiero " a tutte le attività di ristorazione che in questi giorni hanno preparato quella che per loro sarebbe stata finalmente una giornata di lavoro pieno ed un almeno temporaneo ritorno ad una situazione di pseudo normalità ".

Toni pacati e un'analisi lucida contraddistinguono da ormai cinque anni il mandato di Alessandro Comi a sindaco di Calice Ligure. E pure in un momento delicato come questo, a poche ore dalla doccia gelata che ha colpito il mondo della ristorazione proprio all'antivigilia di San Valentino, non poteva che essere così.

"I bar ed i ristoranti del nostro piccolo paese si sono adeguati in poco tempo alle normative, le distanze, le capienze che sono state loro imposte mesi fa per evitare un eccessivo contatto tra i loro clienti. Ci hanno investito tempo soldi e lavoro e credo che almeno in questo momento avrebbero meritato un’attenzione diversa" continua Comi.

"So per certo che molti di loro passeranno la giornata di domani se non già questa serata di venerdì a telefonare ai loro clienti per annullare le prenotazioni di domenica ed ai loro fornitori per annullare gli ordini già fatti. Non mi sento di fare finta di nulla. Incontro quasi tutti loro quotidianamente in paese e queste parole gliele devo" sottolinea il sindaco, che nei piccoli centri dell'entroterra è figura che va sempre oltre al ruolo istituzionale.