Governo, Brunetto (Lega): "Importante il ministero della Disabilità, soddisfatto che Draghi abbia accolto richiesta di Salvini"

“Ho potuto constatare sul campo che il ministero della Salute non riusciva a seguire degnamente il delicato settore del mondo dei disabili, che invece ha bisogno di grandi attenzioni, specifiche soluzioni e risorse. Sono quindi molto soddisfatto che Mario Draghi abbia accolto la richiesta di Matteo Salvini di istituire nel suo governo il ministero della Disabilità, assegnandolo al senatore della Lega Erika Stefani. Questo è molto importante anche per il territorio per cui è fondamentale avere ottenuto un ministero dedicato a questo settore della nostra società. Colgo l’occasione per porgere i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo ministro”.

Lo ha dichiarato oggi il presidente della II commissione regionale Salute e Sicurezza sociale e consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega).