Savona 2021, l'ultimatum di Santi: "Venga riconosciuta la mia storia e il consenso avuto in città"

"Hanno vergogna a dire che Santi deve fare il vicesindaco".

Questo lo sfogo dell'attuale assessore ai lavori pubblici savonesi che pare abbia perso la pazienza nonostante l'endorsement sia di Cambiamo che ha già annunciato che farà il capolista del partito alle prossime elezioni comunali, sia del consigliere regionale Alessandro Bozzano che ieri a Savonanews ha specificato che chi prenderà più voti della lista sarà, in caso di vittoria, il naturale vicesindaco (Leggi QUI). Una scelta che ricadrebbe, visto l'importante numero di preferenze che in passato ha ricevuto, proprio su Pietro Santi.

Le parole però del responsabile di Cambiamo alle prossime amministrative savonesi non gli sono piaciute.

"Non ho mai parlato con Bozzano, non è un mio interlocutore, il presidente Toti è vero che mi ha proposto di fare il capolista, l'ho ringraziato ma non ho mai sciolto la riserva - tuona Santi - il fatto di chi ha preso più voti diventa il vicesindaco non lo deve dire Bozzano ma lo deve specificare tutta la coalizione".

"In queste settimane sento dire da tutti che Santi è indispensabile per il centrodestra per vincere e io ho già fatto un passo indietro per la mia candidatura a sindaco per l'unità del centrodestra, voglio però che venga riconosciuta la mia storia e il grande consenso avuto in città dai savonesi" prosegue l'assessore ai lavori pubblici.

Se da un lato mercoledì 17 cambiamo farà un punto della situazione, non è escluso che quel giorno il sindaco uscente Ilaria Caprioglio non sciolga la riserva su una sua candidatura. In quel caso Santi se non riceverà rassicurazioni potrebbe anche decidere di appoggiare la prima cittadina.

"A queste condizioni non mi candido e li saluto. Capolista con una lista del sindaco Caprioglio? Ad oggi non escludo nulla".