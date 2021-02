Savona 2021, Caprioglio pronta a ricandidarsi? "Non ho ancora sciolto la riserva". Bozzano (Cambiamo): "La ritengo una cosa inopportuna"

"Non ho ancora sciolto la riserva". Queste le parole del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio in merito alle voci sempre più insistenti che danno quasi per certa una sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali.

Il prossimo mercoledì intanto ci sarà una riunione nel quale dovrebbero essere svelate le intenzioni della prima cittadina, giorno nel quale la giunta al completo illustrerà anche alla stampa "lo stato" dell'arte della città dopo 5 anni di amministrazione.

Una giornata che si potrebbe definire probabilmente decisiva per le amministrative nelle file del centrodestra visto che anche i vertici di Cambiamo il 17 si riuniranno per fare il punto della situazione.

"Il sindaco vuole ricandidarsi? Sarebbe una cosa possibile, però la ritengo inopportuna - ha commentato a Savonanews il consigliere regionale, responsabile del partito per le elezioni comunali a Savona Alessandro Bozzano - Santi ripeto che sarà il nostro capolista e a prescindere da tutto chi prende più voti fa il vicesindaco, è la logica, deve essere una persona di ampio gradimento alla popolazione, che abbia un largo consenso, visti i suoi trascorsi elettorali non ci sarebbero problemi".

Centrale sarà proprio il nome dell'attuale assessore ai lavori pubblici Pietro Santi, che secondo indiscrezioni, nel caso in cui il sindaco uscente decidesse di correre con una lista civica, pare voler accettare la sua proposta come capolista.

Intanto il nome di Dario Amoretti continua a circolare con insistenza anche in virtù della sua lettera aperta (leggi QUI) in cui ha lasciato spazio alla moderazione e al dialogo. "Non potrò mai essere un candidato di parte. Sono convinto che la salvezza di questa città passa dall’unità delle forze moderate di destra e di sinistra, senza estremismi e senza pregiudizi. Vedremo se anche a livello locale ci sono le condizioni per una larga coalizione" aveva specificato Amoretti che in caso di spaccatura con un'ulteriore terza lista composta dal sindaco Caprioglio non vedrebbe di buon occhio visto lo scenario di unione che aveva delineato.

"Al di là di chi vince o chi perde, Savona deve dare un segnale di moderazione e mettere insieme gli uomini capaci di decidere, il muro contro muro porta ad arretrare. Il sistema che stiamo tirando su tende a fare in modo che l'amministrazione possa decidere in maniera equilibrata" ha specificato Bozzano quasi a tendere una mano proprio allo stesso ex vicesindaco della giunta Gervasio.

Nel frattempo la Lega quest'oggi avrà un incontro informale dopo le dimissioni della segretaria cittadina Maria Maione (leggi QUI). Un ulteriore gatta da pelare per il senatore Paolo Ripamonti, segretario ad interim e commissario del carroccio per il savonese, che deve fare i conti anche con una divisione interna che vede lo stesso attuale vicesindaco Massimo Arecco parecchio distante dalle visioni dei vertici insieme ai colleghi di giunta Maria Zunato e Roberto Levrero.

Che sia il preludio per un indirizzamento proprio verso la prima cittadina uscente?