Cairo, la minoranza: "Dal sindaco pressapochismo sul tema dell'automedica, si dimetta"

" Prendiamo atto di quanto riportato dai siti on line di informazione locale, ossia la smentita dell’Asl2 in merito a quanto riferito in consiglio comunale sabato mattina dal sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini ".

Accolgono così i consiglieri del gruppo "Cairo Civica e Democratica", con toni decisamente amareggiati, le precisazioni del dg di Asl2 Damonte Prioli sulla smentita attivazione di una seconda automedica in Val Bormida, ringraziandolo per la precisazione: "Finalmente fa chiarezza sulla vicenda".

"Chiarezza che evidentemente non c’è stata da parte del primo cittadino -proseguono in una nota i consiglieri Giorgia Ferrari, Matteo Pennino, Nicolò Lovanio, Alberto Poggio e Silvano Nervi - di cui chiediamo le dimissioni per avere dimostrato confusione e inadeguatezza al ruolo, che lo hanno portato a dare errate indicazioni in una sede pubblica come il consiglio comunale (di cui sono disponibili registrazioni e verbali, oltre che le testimonianze dei consiglieri presenti), che rappresenta la cittadinanza cairese".