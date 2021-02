Cairo, il vicesindaco Speranza puntualizza: "Si sta valutando riapertura del PPI, e con esso un servizio più capillare di automedica"

" Come al solito la minoranza cairese tenta di mettere bandierine e prendersi meriti che assolutamente non ha, anzi lancia slogan per coprire la responsabilità per aver scelto nel 2012 di avviare la chiusura dell’ospedale della Val Bormida ".

"In consiglio comunale abbiamo provato a spiegarlo alla minoranza per più di un’ora - continua il vice sindaco - ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. In fondo non ci si può aspettare molto da chi afferma che l’ospedale 'vero' è solo quello pubblico per scoprire poi magari che sono i primi ad usufruire dei servizi di Villa Egea, Montallegro per non parlare del San Raffaele e dell’Humanitas, chiari esempi di gestione pubblico/privato".

"Possiamo avere idee politiche diverse ma su temi così importanti non dobbiamo prendere in giro nessuno" conclude l'omonimo cairese dell'attuale ministro della Salute.