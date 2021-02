Attenzione ai finti tecnici dell'Arpal, l'Agenzia: "Sopralluoghi avvengono solo dopo contatto telefonico"

Si è presentato alla porta di un'abitazione privata nel savonese come tecnico dell'Agenzia, affermando di dover effettuare misurazioni relative alla presenza di campi elettromagnetici. Nei giorni scorsi Arpal ha ricevuto questa segnalazione da parte di un cittadino.

"Ricordiamo che i tecnici Arpal si recano presso un domicilio privato o commerciale solo dopo aver preventivamente contattato i titolari concordato la visita e muniti di appositi documenti di riconoscimento" spiegano dall'Agenzia.

"I sopralluoghi del personale Arpal ad abitazioni private non sono così frequenti, ma l’identità degli ispettori può essere verificata telefonando allo 010-64371, controllando il tesserino di lavoro e l’abbigliamento tecnico indossato. Inoltre, avvengono durante la settimana in orario di lavoro e fine settimana solo in occasione di emergenze" concludono dall'Arpal.