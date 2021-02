La Milano-Sanremo ritorna nel savonese: si attende solo l'ufficialità

La Milano-Sanremo riabbraccerà il savonese. Secondo indiscrezioni mancherebbe infatti solo l'ufficialità per quanto riguarda il percorso dell'edizione 2021, in programma il prossimo 20 marzo. Lunedì scorso Rcs, società che organizza la corsa, ha effettuato un sopralluogo del percorso: si passerà quasi certamente da Sassello.

Complice la frana verificatasi all'altezza della località Gnocchetto, nel territorio della provincia di Alessandria, la "Classicissima di Primavera" non transiterà sul Passo del Turchino, pertanto gli organizzatori avrebbero deciso di dirottare la corsa sul Bric Berton con un passaggio quindi leggermente più duro. Subito dopo Ovada verrebbe poi attraversata Molare, a seguire spazio al Passo con l'arrivo a Sassello e la discesa verso Stella (non sono certo passati inosservati i recenti lavori di asfaltatura da quelle parti) e in seguito Albisola Superiore. Via poi sull'Aurelia verso Sanremo con la classica certezza della Cipressa e del Poggio. Rimarrebbero così tagliate fuori dalla corsa Voltri, Arenzano, Cogoleto, Varazze e Celle. L'ufficializzazione del percorso da parte di RCS è attesa in settimana, forse già domani.