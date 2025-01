Parco eolico Quiliano, il Sindaco Isetta è attendista: "Arrivata solo una comunicazione, vogliamo capire l'entità e il contenuto del progetto"

Continuano a far discutere i progetti di collocazione dei parchi eolici nel savonese.

Il Comune di Altare ha infatti espresso contrarietà per la progettazione presentata dalla società VSE Srl per l’installazione del parco eolico “Quiliano” che coinvolgerebbe il territorio altarese, Mallare e soprattutto il comune quilianese.

"Il nostro territorio sarebbe interessato dall'ennesimo cavidotto. C'è già un parco eolico, e trovo assurdo realizzarne un altro, considerando che siamo già circondati da questi impianti. L’analisi del progetto presentato dalla società VSE S.r.l. ha evidenziato numerose criticità, tra cui un forte impatto visivo e acustico, con conseguenze sulla qualità della vita e sulla percezione del paesaggio. Il territorio di Altare e dei comuni limitrofi è apprezzato per i suoi panorami e per un modello di sviluppo che privilegia la sostenibilità e il benessere dei residenti - ha detto il Sindaco di Altare Roberto Briano - L’amministrazione teme che il parco eolico possa comprometterne le caratteristiche, danneggiando il tessuto economico locale, in particolare il turismo e le attività legate alla valorizzazione del patrimonio ambientale e storico. Alla luce di queste considerazioni, il comune di Altare ha deliberato di esprimere la propria netta opposizione alla realizzazione del parco eolico 'Quiliano'".