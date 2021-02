Politica |

Savona, il sindaco fa il bilancio dei 5 anni di amministrazione. “Rammarichi? Tanti, abbiamo fatto errori”

“Ci tenevo che venisse realizzata una struttura dedicata ai bambini con sindrome di down e autistici in collaborazione con Asl2, Gaslini e il Bambin Gesù di Roma”

Una lista di interventi effettuati in questi 5 anni di amministrazione. Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ha esposto questa mattina alla presenza dei componenti della sua giunta, tutte le attività svolte sulla città durante il mandato amministrativo. Al centro il predissesto finanziario che aveva portato l’amministrazione ad avviare un piano di equilibrio decennale dando il via così ad una serie di azioni di contenimento della spesa monitorato dalla Corte dei Conti. 98 milioni e 207mila era stato il debito nel 2016, scesi nel 2021 a 58milioni 747mila euro, con il recupero di circa 10milioni di euro di evasi. Tagliati anche i costi della politica: da 599mila euro del 2015 a 272.615 euro nel 2017. La prima cittadina nella sua esposizione si è concentrata sull’aggiudicazione di 5 milioni di euro dal Fondo Strategico Regionale per la rigenerazione urbana di edifici storici e piazze e 18 milioni per la riqualificazione del fronte mare di ponente e il recupero di Villa Zanelli. I lavori sono stati conclusi in piazza Marconi, Torre del Brandale e sala rossa, invece sono da cantierare gli interventi su piazza Diaz, il ridotto del teatro Chiabrera, il Palazzo della Rovere e l’installazione dei pilomat. 900mila euro la cifra stanziata per la manutenzione straordinaria delle strade, i marciapiedi e gli arredi urbani, la riqualificazione di tutte le aree giochi per i bambini e la pulizia dei corsi d’acqua. 800mila euro saranno investiti per la riqualificazione botanica di 14 parchi urbani e il primo intervento riguarda i giardini del Prolungamento. Il comune di Savona ha partecipato al Bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il trasporto pubblico locale elettrico per oltre 40 milioni di euro e che vede coinvolti la Provincia di Savona, i comuni di Varazze, Celle, Albisola Superiore, Albissola Marina, Quiliano, Vado e Bergeggi oltre ad Autorità Portuale e il campus universitario. Inoltre è stato riprogettato il Priamar, tramite cofinanziamento di un assegno di ricerca dell’Università di Genova ed è attualmente alla fase di progettazione definitiva che entro giugno passerà ad esecutiva, la realizzazione delle residenze per studenti universitari nell’ex ostello della fortezza savonese. “Gli interventi avviati nella città per oltre 30 milioni di euro sono il primo frutto di progettualità complesse, finalizzate alla partecipazione a bandi nazionali ed europei per il reperimento delle risorse - ha spiegato il sindaco Caprioglio -Le azioni di progettazione e sviluppo della città si stanno realizzando anche con la collaborazione stretta e continua degli enti territoriali pubblici e privati, come il Campus universitario e l'Autorità di Sistema Portuale del mar ligure occidentale. Nonostante l'eccezionalità dell'evento pandemico stiamo garantendo la funzionalità dei servizi ordinari e stiamo mettendo in campo azioni straordinarie a tutela dei citta-dini e del sistema economico”. “Un rammarico? Tanti, abbiamo fatto errori e perso opportunità. Ci tenevo che venisse realizzata una struttura dedicata ai bambini con sindrome di down e autistici in collaborazione con Asl2, Gaslini e il Bambin Gesù di Roma” ha dichiarato la prima cittadina che voleva realizzarla nell’ex ostello della Conca Verde. “Avevo l’obiettivo di riportare il Giro d’Italia handbike a Savona nel 2022 e avevo già preso i contatti. Sarebbe importante e avrebbe un impatto inclusivo, spero di riuscire a portarlo avanti” ha dichiarato invece l’assessore allo sport Maurizio Scaramuzza.

Luciano Parodi

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.