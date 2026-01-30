Inizia da Pietra il tour di Angelo Vaccarezza come consigliere incaricato per gli enti locali

Oggi (30 gennaio) prima tappa a Pietra Ligure per il tour di Angelo Vaccarezza in veste di consigliere incaricato per gli enti locali.

“Dal primo cittadino Luigi De Vincenzi per un confronto costruttivo focalizzato sul futuro e sulla cura del nostro territorio – spiega Vaccarezza -. Al centro del dialogo non solo la valorizzazione delle eccellenze locali e dell'accoglienza turistica, ma anche un’attenzione prioritaria alla manutenzione delle infrastrutture stradali e alla sicurezza della viabilità”.

“Abbiamo condiviso la necessità di attenzione, tutela attiva e costante del paesaggio, pianificando interventi di conservazione che sappiano proteggere la bellezza naturale che ci circonda. È emersa una visione comune: far crescere Pietra Ligure attraverso progetti di sviluppo urbano moderni, restando però fermamente custodi del nostro patrimonio ambientale. Un passo avanti importante per rafforzare la sinergia tra istituzioni e cittadini, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutta la comunità”, conclude.

