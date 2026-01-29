Spotorno, Candia e Casella (Avs): “Proposta che salvaguarda le imprese e migliora l’offerta turistica”

Nella nutrita rappresentanza politica a livello regionale presente all’illustrazione del nuovo Pud di Spotorno, una voce a sostegno dell’iniziativa dell’Amministrazione comunale è arrivata dalla capogruppo regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Selena Candia, che ha preso parola durante l’assemblea e che torna sul tema a bocce ferme.

“Nessuno mette in discussione la storia, il lavoro e il ruolo degli stabilimenti balneari nello sviluppo di Spotorno - esordisce nella nota la consigliera rossoverde - La proposta del sindaco Fiorini trova un maggiore equilibrio rispetto alla situazione attuale, salvaguardando le imprese che lavorano sul litorale, perché il numero di aziende rimarrà invariato, e migliorando offerta turistica, perché le esigenze dei villeggianti sono profondamente cambiate rispetto al passato”.

“Il piano, giustamente - continua - si pone l’obiettivo ampio di pianificare l’economia turistica cittadina per i prossimi vent’anni. L’iniziativa della Regione, invece, è fatta di moratorie e proroghe, con una visione di breve periodo che guarda al massimo al 2027 e che espone le aziende al rischio di ricorsi e contenziosi. Il nostro obiettivo è salvaguardare chi lavora sulle spiagge, dare la possibilità di accesso libero a tutti e consentire lo sviluppo di aziende diverse. Diversificare l’offerta turistica significa creare un sistema economico più solido, mentre un sistema monopolistico è pericoloso e rischia di mandare in crisi il tessuto economico e sociale del paese”.

Tema che tocca Candia è anche quello della sicurezza: “Il sindaco è stato chiaro e si è impegnato a mantenere il paese tranquillo. In tutte le località dove c’è il 40% di spiagge libere, non ci sono particolari problemi di sicurezza e le famiglie possono usufruire tranquillamente di un’offerta turistica di qualità”.

In sala anche il consigliere alassino Jan Casella. E' lui a prendere invece parola commentando il contorno al tema centrale del Pud: “Ho sentito parole irrispettose nei confronti di Mattia Fiorini, un sindaco preparato e un uomo perbene, a cui esprimo tutta la mia solidarietà”, commenta.

“Mi auguro che il dialogo tra le parti prosegua con spirito collaborativo e costruttivo, nell'esclusivo interesse degli spotornesi, del diritto alla libera balneazione e del tessuto economico cittadino - aggiunge - Il sindaco ha intrapreso con coraggio un percorso che sta cercando di condividere con la cittadinanza e le categorie, come dimostrato dall'assemblea di ieri. Nelle sue parole ha rivendicato l'importanza di coniugare il libero accesso alle spiagge e tutelare le imprese e i posti di lavoro”.

“Rispetto sinceramente chi critica e protesta in modo civile, ma è irresponsabile l'atteggiamento di chi soffia sul fuoco delle polemiche, senza proporre soluzioni concrete e praticabili per affrontare la soluzione”, conclude Casella.